Дубинкин(Хомутов) Василий Семёнович
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения1843
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Дубинкин(хомутов) Семён
с. Селитьба
Рождение ребёнка
21.07.1867
Сын: Дубинкин(хомутов) Степан Васильевич
Мать ребёнка: Дубинкина(хомутова) Анисья Ивановна
с. Селитьба
Рождение ребёнка
15.03.1871
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Дубинкина(хомутова) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1880
Сын: Дубинкин(хомутов) Илья Васильевич
Мать ребёнка: Дубинкина(хомутова) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1881
Сын: Дубинкин(хомутов) Лавр Васильевич
Мать ребёнка: Дубинкина(хомутова) Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубинкин(хомутов) Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Дубинкина(хомутова) Анисья Ивановна
с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно