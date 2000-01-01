Дубинкин(Хомутов) Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинкин(Хомутов) Василий Семёнович

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Дубинкин(хомутов) Семён

Мать: Хомутова Васса Никифорова

с. Селитьба
Рождение ребёнка
21.07.1867

Сын: Дубинкин(хомутов) Степан Васильевич

Мать ребёнка: Дубинкина(хомутова) Анисья Ивановна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
15.03.1871

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Дубинкина(хомутова) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
20.07.1880

Сын: Дубинкин(хомутов) Илья Васильевич

Мать ребёнка: Дубинкина(хомутова) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1881

Сын: Дубинкин(хомутов) Лавр Васильевич

Мать ребёнка: Дубинкина(хомутова) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубинкин(хомутов) Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Дубинкина(хомутова) Анисья Ивановна

с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубинкина(хомутова) Анисья Ивановна

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