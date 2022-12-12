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Савина Пелагея Гавриилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

16.05.1918 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Савин Кузьма Алексеев

Отец ребёнка: Савин Алексей Петров

Сашино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Савин Степан Алексеев

Отец ребёнка: Савин Алексей Петров

Сашино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Савин Никанор Алексеев

Отец ребёнка: Савин Алексей Петров

Сашино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Алексей Петров

Смерть
16.05.1918 ст.
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Похороны
17.05.1918 ст.
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
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