Савина Пелагея Гавриилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти16.05.1918 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Савин Алексей Петров
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Савин Алексей Петров
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Савин Алексей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Алексей Петров
Смерть
16.05.1918 ст.
Похороны
17.05.1918 ст.