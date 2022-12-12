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Смоляков Александр Павлович

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

27.08.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1872 г.р.

Мать

До 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1894 ст.

Отец: Смоляков Павел Романович

Мать: Смолякова Васса Константиновна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
28.08.1894 ст.
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Священник Дмитрий Меркуриев. Дьякон Никанор Емельянов Смоляков Павел Романович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Смолякова Васса Константиновна. Мать. Православная Шемитов Леонтий Серге... Показать все
Смерть
Неизвестно
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