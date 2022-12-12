Смоляков Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения27.08.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1894 ст.
Крещение
28.08.1894 ст.
Священник Дмитрий Меркуриев. Дьякон Никанор Емельянов Смоляков Павел Романович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Смолякова Васса Константиновна. Мать. Православная Шемитов Леонтий Серге... Показать все
Смерть
Неизвестно