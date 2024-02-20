Тулатов Хасако (Хакяша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТулатов Хасако (Хакяша)

Тулатов Хасако (Хакяша)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Тулатов Асланбек Иналович

Мать: Тулатова Кызмыда Уважукоевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Тулатов Адиль-Гирей

Мать ребёнка: Тулатова Фердауз Айдаруковна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Тулатов Амурхан

Мать ребёнка: Тулатова Фердауз Айдаруковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанаева Калла

Мать ребёнка: Тулатова Фердауз Айдаруковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова Фердауз Айдаруковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова Фердауз Айдаруковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туганова Гуштин Хакяшевна

Мать ребёнка: Тулатова Фердауз Айдаруковна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close