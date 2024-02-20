Тулатов Хасако (Хакяша)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Рождение ребёнка
1900
Сын: Тулатов Адиль-Гирей
Мать ребёнка: Тулатова Фердауз Айдаруковна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Тулатов Амурхан
Мать ребёнка: Тулатова Фердауз Айдаруковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанаева Калла
Мать ребёнка: Тулатова Фердауз Айдаруковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тулатова Фердауз Айдаруковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тулатова Фердауз Айдаруковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туганова Гуштин Хакяшевна
Мать ребёнка: Тулатова Фердауз Айдаруковна
Смерть
Неизвестно