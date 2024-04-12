Сироткин Николай Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Сироткин Евстафий Романов
Мать: Анна Павлова
Бракосочетание
1895
Кривцово, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1896
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Сироткина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1897
Дочь: Голубева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Сироткина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1899
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Сироткина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1908
Дочь: Гожева Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Сироткина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1914
Дочь: Карцева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Сироткина Любовь Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, прислуживал в церкви, катал валенки
Смерть
1942
Причина смерти: Война?
Похороны
Неизвестно