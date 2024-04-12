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Сироткин Николай Евстафьевич

Место рождения

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сироткин Евстафий Романов

Мать: Анна Павлова

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
1895

Жена: Сироткина Любовь Ивановна

Кривцово, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1896

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Сироткина Любовь Ивановна

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1897

Дочь: Голубева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Сироткина Любовь Ивановна

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1899

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Сироткина Любовь Ивановна

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1908

Дочь: Гожева Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Сироткина Любовь Ивановна

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1914

Дочь: Карцева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Сироткина Любовь Ивановна

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, прислуживал в церкви, катал валенки
Смерть
1942
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: Война?
Похороны
Неизвестно
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
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