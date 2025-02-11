Карп Иванов
мужской, родился 1798, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИван Трофимов1776 г.р.
МатьПелагея1780 г.р.
Супруги
Дети
Василий Карпов1821 г.р.
Кузьма Карпов1828 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Иван Трофимов
Мать: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Василий Карпов
Мать ребёнка: (Агафья Фёдорова) Анна Фёдорова / Агафья Фёдорова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кузьма Карпов
Мать ребёнка: (Агафья Фёдорова) Анна Фёдорова / Агафья Фёдорова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Евдоким Карпов
Мать ребёнка: (Агафья Фёдорова) Анна Фёдорова / Агафья Фёдорова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Карпов
Мать ребёнка: (Агафья Фёдорова) Анна Фёдорова / Агафья Фёдорова
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно