Карп Иванов 1798 — найти родственников по фамилии на Familio

Карп Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1798, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Иван Трофимов1776 г.р.
Мать
Пелагея1780 г.р.
Супруги
(Агафья Фёдорова) Анна Фёдорова / Агафья Фёдорова1805 г.р.
Дети
Василий Карпов1821 г.р.
Кузьма Карпов1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Иван Трофимов

Мать: Пелагея

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Агафья Фёдорова) Анна Фёдорова / Агафья Фёдорова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Василий Карпов

Мать ребёнка: (Агафья Фёдорова) Анна Фёдорова / Агафья Фёдорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кузьма Карпов

Мать ребёнка: (Агафья Фёдорова) Анна Фёдорова / Агафья Фёдорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Евдоким Карпов

Мать ребёнка: (Агафья Фёдорова) Анна Фёдорова / Агафья Фёдорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Сын: Иван Карпов

Мать ребёнка: (Агафья Фёдорова) Анна Фёдорова / Агафья Фёдорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

134

Место жительства
1851
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

134/9

Смерть
Неизвестно

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