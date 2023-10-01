Яковкин Антон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковкин Антон Григорьевич

Яковкин Антон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковкина Ульяна Антоновна

Мать ребёнка: Яковкина Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедьева Раиса Антоновна

Мать ребёнка: Яковкина Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
08.02.1946

Дочь: Федосеева Яковкина Лидия Антоновна

Мать ребёнка: Яковкина Варвара Николаевна

Смерть
1962

Мы используем куки для улучшения работы сайта.