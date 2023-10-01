Яковкин Антон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковкина Ульяна Антоновна
Мать ребёнка: Яковкина Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефедьева Раиса Антоновна
Мать ребёнка: Яковкина Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
08.02.1946
Дочь: Федосеева Яковкина Лидия Антоновна
Мать ребёнка: Яковкина Варвара Николаевна
Смерть
1962