Секачев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1892
Сын: Секачев Арсений Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Ершово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феня (Фёкла?) Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Секачев Проня (Прокопий? Сергеевич
Мать ребёнка: не указана