Секачев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секачев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1892

Сын: Секачев Арсений Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Ершово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феня (Фёкла?) Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Секачев Проня (Прокопий? Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

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