Гимадиева Минникамал Махмутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимадиева Минникамал Махмутовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Махмут

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Гимадиева) Хадича Шигаповна

Отец ребёнка: Гимадеев Шигап

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гимадеев Шигап

Рождение ребёнка
26.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гимадеев Шигап

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гимадеев Шигап

Смерть
Неизвестно

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