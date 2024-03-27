Гимадиева Минникамал Махмутовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Махмут
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Гимадиева) Хадича Шигаповна
Отец ребёнка: Гимадеев Шигап
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
26.11.1926
Рождение ребёнка
1928
Смерть
Неизвестно