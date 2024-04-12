Епистимия Иванова
Место рождения
Дата рождения28.09.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1877 ст.
Отец: Иван Антонов
Мать: Федосья Иванова
В документах архивного фонда Рязанской духовной консистории в метрических книгах Николаевской церкви села Асники Пронского уезда Рязанской губернии в Части Первой «О Родившихся» за 1877 год имеется ... Показать все
Бракосочетание
30.06.1896 ст.
В документах архивного фонда Рязанская духовная консистория в метрических книгах Николаевской церкви села Асники Пронского уезда Рязанской губернии в Части Второй «О Бракосочетавшихся» за 1896 год име... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1913 ст.
Сын: Сорокин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Дорофеев
В документах архивного фонда Рязанской духовной консистории в метрических книгах Николаевской церкви села Асники Пронского уезда Рязанской губернии в Части Первой «О Родившихся» за 1913 год имеется ... Показать все
Смерть
Неизвестно