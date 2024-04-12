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Епистимия Иванова

Место рождения

Покровка, Пронский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

28.09.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1877 ст.

Отец: Иван Антонов

Мать: Федосья Иванова

Покровка, Пронский уезд, Рязанская губерния
В документах архивного фонда Рязанской духовной консистории в метрических книгах Николаевской церкви села Асники Пронского уезда Рязанской губернии в Части Первой «О Родившихся» за 1877 год имеется ... Показать все
Бракосочетание
30.06.1896 ст.

Муж: Сорокин Михаил Дорофеев

Покровка, Пронский уезд, Рязанская губерния
В документах архивного фонда Рязанская духовная консистория в метрических книгах Николаевской церкви села Асники Пронского уезда Рязанской губернии в Части Второй «О Бракосочетавшихся» за 1896 год име... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1913 ст.

Сын: Сорокин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Дорофеев

Покровка, Пронский уезд, Рязанская губерния
В документах архивного фонда Рязанской духовной консистории в метрических книгах Николаевской церкви села Асники Пронского уезда Рязанской губернии в Части Первой «О Родившихся» за 1913 год имеется ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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