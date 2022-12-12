Барышев Семен Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смерти06.04.1794
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Барышев Дмитрий Гордеев
Мать: Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Ксения Федорова
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Барышев Иван Семенов
Мать ребёнка: Ксения Федорова
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Барышев Ипат Семенов
Мать ребёнка: Ксения Федорова
Смерть
06.04.1794