Барышев Семен Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарышев Семен Дмитриев

Барышев Семен Дмитриев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

06.04.1794

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Барышев Дмитрий Гордеев

Мать: Домна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Барышев Евдоким Семенов

Мать ребёнка: Ксения Федорова

Липня, Федоровская волость, Корчевской уезд
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Барышев Иван Семенов

Мать ребёнка: Ксения Федорова

Липня, Федоровская волость, Корчевской уезд
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Барышев Ипат Семенов

Мать ребёнка: Ксения Федорова

Липня, Федоровская волость, Корчевской уезд
Смерть
06.04.1794
Липня, Федоровская волость, Корчевской уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close