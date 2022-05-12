Прахова Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения12.06.1941
Дата смерти12.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1941
Рождение ребёнка
01.09.1969
Сын: Прахов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Прахов Леонид Феодосьевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.02.1975
Дочь: Постникова Светлана Леонидовна
Отец ребёнка: Прахов Леонид Феодосьевич
Смерть
12.05.2022