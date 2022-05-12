Прахова Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прахова Нина Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.06.1941

Дата смерти

12.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1941

Отец: Холмогоров Александр Борисович

Мать: Холмогорова Римма Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.09.1969

Сын: Прахов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Прахов Леонид Феодосьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.02.1975

Дочь: Постникова Светлана Леонидовна

Отец ребёнка: Прахов Леонид Феодосьевич

Смерть
12.05.2022

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