Соломатова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Соломатов Андрей Никофорович
Белая
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Соломатов Андрей Никофорович
Белая
Рождение ребёнка
1817
Сын: Соломатов Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Соломатов Андрей Никофорович
Белая
Рождение ребёнка
1818
Сын: Соломатов Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Соломатов Андрей Никофорович
Белая
Рождение ребёнка
03.02.1839
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Соломатов Андрей Никофорович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно