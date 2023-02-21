Соломатова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Соломатов Андрей Никофорович

Белая
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Соломатов Андрей Никофорович

Белая
Рождение ребёнка
1817

Сын: Соломатов Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Соломатов Андрей Никофорович

Белая
Рождение ребёнка
1818

Сын: Соломатов Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Соломатов Андрей Никофорович

Белая
Рождение ребёнка
03.02.1839

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Соломатов Андрей Никофорович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатов Андрей Никофорович

Смерть
Неизвестно
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