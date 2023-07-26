Шалыгалов Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1926
Сын: Шалыгалов Константин Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Баранникова (Шалыгалова) Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Шалыгалова Ефимия Ивановна