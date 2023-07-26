Шалыгалов Николай Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалыгалов Николай Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалыгалова Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1926

Сын: Шалыгалов Константин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Баранникова (Шалыгалова) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Шалыгалова Ефимия Ивановна

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