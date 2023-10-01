Соломоненко Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломоненко Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Соломоненко Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломоненко Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Соломоненко Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломоненко Борис Николаевич
Отец ребёнка: Соломоненко Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно