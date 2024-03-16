Жабицкий Трофим Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1884
Дата смерти31.03.1938
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1884
Отец: Жабицкий Никифор Иванович
Мать: Марфа Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жабицкая Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Жабицкий Федор Трофимович
Мать ребёнка: Жабицкая Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Жабицкая Антонина Трофимовна
Мать ребёнка: Жабицкая Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1922
Сын: Жабицкий Анатолий Трофимович
Мать ребёнка: Жабицкая Ксения Ивановна
Смерть
31.03.1938