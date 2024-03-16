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Жабицкий Трофим Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1884

Дата смерти

31.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1884

Отец: Жабицкий Никифор Иванович

Мать: Марфа Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жабицкая Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Жабицкий Федор Трофимович

Мать ребёнка: Жабицкая Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Жабицкая Антонина Трофимовна

Мать ребёнка: Жабицкая Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1922

Сын: Жабицкий Анатолий Трофимович

Мать ребёнка: Жабицкая Ксения Ивановна

Смерть
31.03.1938

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