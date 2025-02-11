Пётр Семёнов
мужской, родился 1814, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1844, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСемён Николаев1788 г.р.
Супруги
Агафья Фёдорова1816 г.р.
Дети
Федосья Петрова1832 г.р.
Юртаев Тихон Петров1839 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Семён Николаев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Фёдорова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федосья Петрова
Мать ребёнка: Агафья Фёдорова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Юртаев Тихон Петров
Мать ребёнка: Агафья Фёдорова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Юртаев Степан Петров
Мать ребёнка: Агафья Фёдорова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Агафья Фёдорова
Смерть
1844
Место жительства
1850