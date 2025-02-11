Пётр Семёнов 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1814, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1844, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Семён Николаев1788 г.р.
Супруги
Агафья Фёдорова1816 г.р.
Дети
Федосья Петрова1832 г.р.
Юртаев Тихон Петров1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Семён Николаев

Мать: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Фёдорова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федосья Петрова

Мать ребёнка: Агафья Фёдорова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Сын: Юртаев Тихон Петров

Мать ребёнка: Агафья Фёдорова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Юртаев Степан Петров

Мать ребёнка: Агафья Фёдорова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Юртаев Григорий Петров

Мать ребёнка: Агафья Фёдорова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1844
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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