Симонова (Тышкова) Васса Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Тышкова) Васса Романовна

Место рождения

Россия Вятская губ.,Старопульский уезд Июльская волость поч. Владимирский

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Тышкова Роман Никифорович

Мать: не указана

Россия Вятская губ.,Старопульский уезд Июльская волость поч. Владимирский
Бракосочетание
03.11.1878

Муж: Симонов Александр Спиридонович

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Симонов Иван Александрович

Отец ребёнка: Симонов Александр Спиридонович

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
24.01.1883

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Симонов Александр Спиридонович

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
11.09.1886

Сын: Симонов Константин Александрович

Отец ребёнка: Симонов Александр Спиридонович

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Смерть
Неизвестно
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