Смоляков Тимофей Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоляков Тимофей Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

После 1893

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: Смоляков Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.02.1875

Сын: Смоляков Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: Смолякова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Смоляков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Смолякова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около ?.07.1889

Сын: Смоляков Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Смолякова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1891 ст.

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Смолякова Елена Ивановна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.09.1893 ст.

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Смолякова Елена Ивановна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолякова Елена Ивановна

Смерть
После 1893
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