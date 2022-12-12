Смоляков Тимофей Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиПосле 1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: Смоляков Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1875
Сын: Смоляков Фёдор Тимофеевич
Мать ребёнка: Смолякова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Смоляков Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Смолякова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.07.1889
Сын: Смоляков Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Смолякова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1891 ст.
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Смолякова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.1893 ст.
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Смолякова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смолякова Елена Ивановна
Смерть
После 1893