(Фетисова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиОколо 1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Фетисов Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фетисов Виталий
Отец ребёнка: Земсков Иван
Рождение ребёнка
21.01.1941
Россия, Пензенская обл., г. Пенза
Рождение ребёнка
1946
Смерть
Около 1983