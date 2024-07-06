(Фетисова) Мария Около 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Фетисова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Около 1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Фетисов Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Земсков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Земсков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Виталий

Отец ребёнка: Земсков Иван

Рождение ребёнка
21.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Земсков Иван

Россия, Пензенская обл., г. Пенза
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Земсков Иван

Смерть
Около 1983

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