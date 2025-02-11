Березина Иван
мужской, родился Неизвестно
Дети
Гинко (Березина) Христина Ивановна26.03.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Михайловская (Березина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.03.1902
Дочь: Гинко (Березина) Христина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область