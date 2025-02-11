Березина Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Березина Иван

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

Дети
Михайловская (Березина) Александра Ивановна1895 г.р.
Гинко (Березина) Христина Ивановна26.03.1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Михайловская (Березина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Рождение ребёнка
26.03.1902

Дочь: Гинко (Березина) Христина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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