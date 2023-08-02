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Вовченко Иван
Вовченко Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929 или 1932
Дата смерти
2010
Пол
Мужской
Отец
Вовченко Иван
1909 г.р.
Мать
Вовченко (Валовая) Елена
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929 или 1932
Отец:
Вовченко Иван
Мать:
Вовченко Елена
Смерть
2010
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