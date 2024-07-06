Шорохов (Шерохов) Андрей Фролович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Шорохов (Шерохов) Фрол Никонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шорохова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шорохова (Шерохова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Шорохова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шорохов (Шерохов) Петр Андреевич
Мать ребёнка: Шорохова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шорохов (Шерохов) Трофим Андреевич
Мать ребёнка: Шорохова Анна Васильевна
Смерть
1842