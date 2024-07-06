Шорохов (Шерохов) Андрей Фролович 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШорохов (Шерохов) Андрей Фролович

Шорохов (Шерохов) Андрей Фролович

Место рождения

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Шорохов (Шерохов) Фрол Никонович

Мать: не указана

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шорохова (Шерохова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Шорохова Анна Васильевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шорохов (Шерохов) Петр Андреевич

Мать ребёнка: Шорохова Анна Васильевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шорохов (Шерохов) Трофим Андреевич

Мать ребёнка: Шорохова Анна Васильевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1842
Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.