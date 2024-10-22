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Чернопятов Иван Михайлович

Место рождения

Жуково д Богородский уезд

Дата рождения

15.09.1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1785

Отец: Чернопятов Михаил Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1806

Сын: Чернопятов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1812

Сын: Чернопятов Стефан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1814

Сын: Чернопятов Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1822

Сын: Чернопятов Прокопий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1825

Сын: Чернопятов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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