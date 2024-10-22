Чернопятов Иван Михайлович
Место рожденияЖуково д Богородский уезд
Дата рождения15.09.1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1785
Отец: Чернопятов Михаил Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1806
Сын: Чернопятов Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1812
Сын: Чернопятов Стефан Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1814
Сын: Чернопятов Сергей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1822
Сын: Чернопятов Прокопий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1825
Сын: Чернопятов Афанасий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно