Спиридонова Анастасия
Место рождения
Дата рождения29.01.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1876 ст.
Отец: Харитонов Спиридон
Мать: Агапафодова Параскева
Бракосочетание
31.01.1899 ст.
Муж: Исааков Григорий
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.12.1899 ст.
Дочь: Григорьева Евгения
Отец ребёнка: Исааков Григорий
Рождение ребёнка
15.06.1904 ст.
Дочь: Григорьева Агрипина
Отец ребёнка: Исааков Григорий