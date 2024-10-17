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Спиридонова Анастасия

Место рождения

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

29.01.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1876 ст.

Отец: Харитонов Спиридон

Мать: Агапафодова Параскева

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
31.01.1899 ст.

Муж: Исааков Григорий

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.12.1899 ст.

Дочь: Григорьева Евгения

Отец ребёнка: Исааков Григорий

Горницы, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.06.1904 ст.

Дочь: Григорьева Агрипина

Отец ребёнка: Исааков Григорий

Горницы, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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