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Кузнецов Николай Павлович

Место рождения

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кузнецов Павел Ливерьевич

Мать: Любовь Алексеевна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Поручитель
08.01.1907
Жених- д. Ведраково крестьянин Василий Иванович Смирнов, невеста д. Курдумова Александра Ивановна Аркатова
Рождение ребёнка
05.04.1908

Сын: Кузнецов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Елизавета Александровна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
05.04.1908

Дочь: Кузнецова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Елизавета Александровна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.08.1909

Дочь: Кузнецова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Елизавета Александровна

Восприемник
26.02.1910 ст.
Крестник - Павел. Отец из Новленского Василий Фëдорович Югин. Мать Анна Алексеевна.
Восприемник
17.07.1911 ст.
Крестник - Леонид, отец Григорий Александрович Сизов, д. Дмитриевское, мать Анна Александровна
Рождение ребёнка
10.08.1912

Дочь: Кузнецова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Елизавета Александровна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Кузнецов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Елизавета Александровна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Александровна

Смерть
После 1907
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