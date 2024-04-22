Кузнецов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Кузнецов Павел Ливерьевич
Мать: Любовь Алексеевна
Поручитель
08.01.1907
Жених- д. Ведраково крестьянин Василий Иванович Смирнов, невеста д. Курдумова Александра Ивановна Аркатова
Рождение ребёнка
05.04.1908
Сын: Кузнецов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
05.04.1908
Дочь: Кузнецова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
12.08.1909
Дочь: Кузнецова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Елизавета Александровна
Восприемник
26.02.1910 ст.
Крестник - Павел. Отец из Новленского Василий Фëдорович Югин. Мать Анна Алексеевна.
Восприемник
17.07.1911 ст.
Крестник - Леонид, отец Григорий Александрович Сизов, д. Дмитриевское, мать Анна Александровна
Рождение ребёнка
10.08.1912
Дочь: Кузнецова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
01.11.1913
Сын: Кузнецов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Елизавета Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Александровна
Смерть
После 1907