Киренков Виктор Николаевич 03.11.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киренков Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1937

Дата смерти

08.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937

Отец: Киренков Николай Васильевич

Мать: Киренкова Мария Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1959

Сын: Киренков Михаил Викторович

Мать ребёнка: Киренкова (Зайцева) Екатерина Борисовна

Рождение ребёнка
12.10.1963

Сын: Киренков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Киренкова (Зайцева) Екатерина Борисовна

Смерть
08.07.2002

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