Киренков Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1937
Дата смерти08.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1959
Сын: Киренков Михаил Викторович
Мать ребёнка: Киренкова (Зайцева) Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
12.10.1963
Сын: Киренков Сергей Викторович
Мать ребёнка: Киренкова (Зайцева) Екатерина Борисовна
Смерть
08.07.2002