Qo’Dosheva (Jo’Raeva) Saida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Qo’Dosheva (Jo’Raeva) Saida

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1950

Дата смерти

14.09.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

MK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1950

Отец: Jo’Raev Holiq Changal

Мать: -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Qo’Ldoshev Juma / Jo'Raqul

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qo’Ldoshev Juma / Jo'Raqul

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qo’Ldoshev Juma / Jo'Raqul

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qo’Ldoshev Juma / Jo'Raqul

Рождение ребёнка
10.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qo’Ldoshev Juma / Jo'Raqul

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qo’Ldoshev Juma / Jo'Raqul

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qo’Ldoshev Juma / Jo'Raqul

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qo’Ldoshev Juma / Jo'Raqul

Смерть
14.09.2012

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