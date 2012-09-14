Qo’Dosheva (Jo’Raeva) Saida
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1950
Дата смерти14.09.2012
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1950
Отец: Jo’Raev Holiq Changal
Мать: -
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1970
Рождение ребёнка
1972
Рождение ребёнка
1973
Рождение ребёнка
10.12.1975
Рождение ребёнка
1977
Рождение ребёнка
1979
Рождение ребёнка
1981
Смерть
14.09.2012