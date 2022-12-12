Гречанинов Александр Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречанинов Александр Тихонович

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

13.10.1864

Дата смерти

03.01.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1864 по 1881
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1881 по 1890
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1890 по 1895
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1895 по 1925
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1925 по 1939
Париж, Франция
Место жительства
С 1939 по 1956
Нью-Йорк
Смерть
03.01.1956
Нью-Йорк, США
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