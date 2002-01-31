Мещерякова (Соломахина) Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова (Соломахина) Прасковья Сергеевна

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

16.07.1905

Дата смерти

31.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1905

Отец: Соломахин Сергей Андреевич

Мать: Соломахина (Тесницкая) Дарья Михайловна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
ГАТО Ф.1049, Оп.3, Д.6908
Рождение ребёнка
12.06.1937

Дочь: Уварова (Мещерякова) Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович

Кочетовка, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
31.01.2002
Москва, город федерального значения Москва

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