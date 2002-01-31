Мещерякова (Соломахина) Прасковья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения16.07.1905
Дата смерти31.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1905
ГАТО Ф.1049, Оп.3, Д.6908
Рождение ребёнка
12.06.1937
Дочь: Уварова (Мещерякова) Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович
Кочетовка, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
31.01.2002
Москва, город федерального значения Москва