Кабанова (Слезкина) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Слезкина) Галина Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1948

Отец: Слезкин Николай Иванович

Мать: Слезкина Пелагея Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
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