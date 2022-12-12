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Кабанова (Слезкина) Галина Николаевна
Кабанова (Слезкина) Галина Николаевна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
09.09.1948
Пол
Женский
Отец
Слезкин Николай Иванович
1921 г.р.
Мать
Слезкина (Гудкова) Пелагея Ивановна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1948
Отец:
Слезкин Николай Иванович
Мать:
Слезкина Пелагея Ивановна
Москва
, город федерального значения Москва
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