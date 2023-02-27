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(Плаксина) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Павел

Рождение ребёнка
1815

Сын: Плаксин Иван Павлович

Отец ребёнка: Плаксин Павел

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Плаксин Яков Павлович

Отец ребёнка: Плаксин Павел

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Рождение ребёнка
1833

Сын: Плаксин Филипп Никитович

Отец ребёнка: Плаксин Павел

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Смерть
Неизвестно

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