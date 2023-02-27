(Плаксина) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плаксин Павел
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Плаксин Павел
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Плаксин Павел
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Плаксин Павел
Место жительства
1835
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Смерть
Неизвестно