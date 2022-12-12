Соловьев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Иван Васильевич

Соловьев Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1883 ст.

Отец: Соловьев Василий Моисеевич

Мать: Соловьва Марина Арсениева

Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Жена: Соловьева Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Соловьев Иван Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
20.09.1905 ст.

Сын: Соловьев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Анисья Васильевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.11.1908 ст.

Сын: Соловьев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Анисья Васильевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.03.1911

Сын: Соловьев Павел Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Анисья Васильевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
02.03.1917

Сын: Соловьев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Соловьев Николай Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Анисья Васильевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close