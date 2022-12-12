Соловьев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1883 ст.
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Соловьева Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
20.09.1905 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
05.11.1908 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
05.03.1911
Мать ребёнка: Соловьева Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
02.03.1917
Сын: Соловьев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Соловьева Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Соловьев Николай Иванович
Мать ребёнка: Соловьева Анисья Васильевна
Смерть
Неизвестно