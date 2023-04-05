Длотовская (Гедеонова) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДлотовская (Гедеонова) Марфа Андреевна

Длотовская (Гедеонова) Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Гедеонов Андрей Михайлович

Мать: Гедеонова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Длотовский Петр Иванович

Отец ребёнка: Длотовский Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Длотовский Александр Иванович

Отец ребёнка: Длотовский Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Длотовский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Длотовский Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Длотовский Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Длотовский Иван Андреевич

Рождение ребёнка
После 1789

Сын: Длотовский Егор Иванович

Отец ребёнка: Длотовский Иван Андреевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close