Длотовская (Гедеонова) Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Длотовский Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Длотовский Александр Иванович
Отец ребёнка: Длотовский Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Длотовский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Длотовский Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Длотовский Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Длотовский Иван Андреевич
Рождение ребёнка
После 1789
Отец ребёнка: Длотовский Иван Андреевич