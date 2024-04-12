Кириленко / Кириченко / Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1866
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.лист № 206,зап.№ 15, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Крещение
05.02.1866
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.), м/к 1866г.лист № 206,зап.№ 15. | Godparents:Крестьяне д.Салипонки : Трофим Данилович Тонковид и Параскева Константиновна - жена Семена Курика.
Смерть
Неизвестно