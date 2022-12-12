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Данилов Яков Иванович

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Место рождения

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

11.09.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Иван Васильевич

Мать: не указана

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Данилов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Тимофеевна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Данилов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Данилов Егор Яковлев

Мать ребёнка: Александра Тимофеевна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.01.1866 ст.

Сын: Данилов Евфимий Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Тимофеевна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Тимофеевна

Смерть
11.09.1880 ст.
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