Данилов Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти11.09.1880 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Данилов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Данилов Егор Яковлев
Мать ребёнка: Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.01.1866 ст.
Сын: Данилов Евфимий Яковлевич
Мать ребёнка: Александра Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Тимофеевна
Смерть
11.09.1880 ст.