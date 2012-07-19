Хашитов Бато Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1965
Дата смерти19.07.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1981
Дочь: Хашитова Ирина Батуевна
Мать ребёнка: Суворова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суворова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1985
Дочь: Чердонова Арюна Батуевна
Мать ребёнка: Суворова Софья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суворова Софья Ивановна
Смерть
19.07.2012