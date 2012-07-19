Хашитов Бато Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хашитов Бато Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1965

Дата смерти

19.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1981

Дочь: Хашитова Ирина Батуевна

Мать ребёнка: Суворова Софья Ивановна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
23.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суворова Софья Ивановна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
21.04.1985

Дочь: Чердонова Арюна Батуевна

Мать ребёнка: Суворова Софья Ивановна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Софья Ивановна

Смерть
19.07.2012
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