Абсалямов Денис Гумарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямов Денис Гумарович

Место рождения

г.Кумертау, РБ, РФ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, РБ, РФ
Смерть
Неизвестно
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: В молодом возрасте (в 17 лет)
Похороны
Неизвестно
г.Кумертау, РБ, РФ
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