Абсалямов Денис Гумарович
Место рожденияг.Кумертау, РБ, РФ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г.Кумертау, РБ, РФ
Смерть
Неизвестно
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: В молодом возрасте (в 17 лет)
Похороны
Неизвестно
г.Кумертау, РБ, РФ