Минеева Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Григорий

Мать: Данилова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывшев Михаил Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проткина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Минеев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Минеев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Облиенкова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Минеев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмелева Ираида Ивановна

Отец ребёнка: Минеев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минеев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Минеев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минеев Иван

Рождение ребёнка
14.10.1939

Дочь: Косолапова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Бывшев Михаил Еремеевич

Смерть
16.01.1996

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