Минеева Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.01.1996
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Григорий
Мать: Данилова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проткина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Минеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Минеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Облиенкова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Минеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмелева Ираида Ивановна
Отец ребёнка: Минеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минеев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минеев Иван
Рождение ребёнка
14.10.1939
Дочь: Косолапова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Бывшев Михаил Еремеевич
Смерть
16.01.1996