Соломонида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломонида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Яков Елизарович

Отец ребёнка: Елизар Пименович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Григорий Елизарович

Отец ребёнка: Елизар Пименович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Иван Елизарович

Отец ребёнка: Елизар Пименович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1850 ст.

Муж: Елизар Пименович

Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1834
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