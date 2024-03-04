Соломонида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Яков Елизарович
Отец ребёнка: Елизар Пименович
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Григорий Елизарович
Отец ребёнка: Елизар Пименович
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Иван Елизарович
Отец ребёнка: Елизар Пименович
Бракосочетание
До 1850 ст.
Муж: Елизар Пименович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834