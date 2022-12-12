Попова (Великанова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Великанова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Фролово

Дата рождения

20.07.1939

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1939

Отец: Великанов Иван Акимович

Мать: Великанова Ефросиния Матвеевна

Фролово
Рождение ребёнка
09.11.1958

Дочь: Посохова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Попов Виктор Степанович

Город Фролово, Волгоградская область.
Рождение ребёнка
22.06.1960

Дочь: Давыдова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Попов Виктор Степанович

Город Фролово,Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Виктор Степанович

Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Виктор Степанович

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