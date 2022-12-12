Попова (Великанова) Ольга Ивановна
Место рожденияФролово
Дата рождения20.07.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1939
Фролово
Рождение ребёнка
09.11.1958
Дочь: Посохова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Попов Виктор Степанович
Город Фролово, Волгоградская область.
Рождение ребёнка
22.06.1960
Дочь: Давыдова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Попов Виктор Степанович
Город Фролово,Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Виктор Степанович
Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно