Еремян Ара Суренович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремян Ара Суренович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремян Араме Араевич

Мать ребёнка: Багоян Арусяк Павликовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремян Епраксия Араевна

Мать ребёнка: Багоян Арусяк Павликовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремян Нарек Араевич

Мать ребёнка: Багоян Арусяк Павликовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багоян Арусяк Павликовна

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