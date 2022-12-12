Филенко Моисей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1874 год - крестьянин-собственник хутора Потихонова Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
03.01.1874 ст.
Мать ребёнка: Филенко Матрона Ивановна
Потихоново, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филенко Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно