Карамзин Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.12.1766
Дата смерти03.06.1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1778 по 1789
Место жительства
По 1778
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1791 по 1803
Место жительства
С 1803 по 1826
Смерть
03.06.1826