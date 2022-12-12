Карамзин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карамзин Николай Михайлович

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Место рождения

Карамзинка, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.12.1766

Дата смерти

03.06.1826

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Карамзинка, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
С 1778 по 1789
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1778
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1791 по 1803
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1803 по 1826
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.06.1826
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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