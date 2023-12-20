Болдырева Валентина Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева Валентина Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1955

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1955

Отец: Заливин Вениамин Капитонович

Мать: Заливина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болдырев Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
04.12.1983

Дочь: Железнякова Светлана Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.01.1988

Дочь: Миненкова Марина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.12.1989

Сын: Болдырев Сергей Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.07.1995

Дочь: Болдырева Виктория Андреевна

Отец ребёнка: не указан

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