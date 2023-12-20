Болдырева Валентина Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1955
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1955
Отец: Заливин Вениамин Капитонович
Мать: Заливина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болдырев Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
04.12.1983
Дочь: Железнякова Светлана Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.01.1988
Дочь: Миненкова Марина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.12.1989
Сын: Болдырев Сергей Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.07.1995
Дочь: Болдырева Виктория Андреевна
Отец ребёнка: не указан