Зелиха
Место рожденияНижние Индырчи, Апастовский район, Татарстан, Россия
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижние Индырчи, Апастовский район, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Рехая Абдрахимова
Отец ребёнка: Абдрахим Абдрезяков
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Гузаниса Абдрахимова
Отец ребёнка: Абдрахим Абдрезяков
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Абдрахим Абдрезяков
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Гульзагида Абдрахимова
Отец ребёнка: Абдрахим Абдрезяков