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Зелиха

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Место рождения

Нижние Индырчи, Апастовский район, Татарстан, Россия

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Индырчи, Апастовский район, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Рехая Абдрахимова

Отец ребёнка: Абдрахим Абдрезяков

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Гузаниса Абдрахимова

Отец ребёнка: Абдрахим Абдрезяков

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1754

Сын: Абдельгарей Абдрахимов

Отец ребёнка: Абдрахим Абдрезяков

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Гульзагида Абдрахимова

Отец ребёнка: Абдрахим Абдрезяков

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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