Ильина (Тихонова) Варвара Дмитриевна
Место рожденияд.Ново-Николаевка, Балахтинского района,Краснроярского края
Дата рождения19.03.1939
Дата смерти26.03.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1939
Отец: Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Виктор Петрович
Смерть
26.03.2020