Ильина (Тихонова) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльина (Тихонова) Варвара Дмитриевна

Ильина (Тихонова) Варвара Дмитриевна

Место рождения

д.Ново-Николаевка, Балахтинского района,Краснроярского края

Дата рождения

19.03.1939

Дата смерти

26.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1939

Отец: Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович

Мать: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Виктор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Виктор Петрович

Смерть
26.03.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.