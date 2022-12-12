Ладанова Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаданова Валентина Андреевна

Ладанова Валентина Андреевна

avatar

Место рождения

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1943

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Ладанов Андрей Васильевич

Мать: Ладанова Надежда Никифоровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
1946
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close