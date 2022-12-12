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Ладанова Валентина Андреевна
Ладанова Валентина Андреевна
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Место рождения
Терновка
, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения
1943
Дата смерти
1946
Пол
Женский
Отец
Ладанов Андрей Васильевич
1917 г.р.
Мать
Ладанова (Мягинькова) Надежда Никифоровна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец:
Ладанов Андрей Васильевич
Мать:
Ладанова Надежда Никифоровна
Терновка
, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
1946
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