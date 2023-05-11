Безматерных Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безматерных Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осколков Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Осколков Валерий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осколкова Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Осколков Валерий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осколкова Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Осколков Валерий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осколков Валерий Павлович

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