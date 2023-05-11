Безматерных Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осколков Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Осколков Валерий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осколкова Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Осколков Валерий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осколкова Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Осколков Валерий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно