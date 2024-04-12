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Княжев Николай Тихонович

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

10.12.1922

Дата смерти

10.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1922

Отец: Княжев Тихон Васильевич

Мать: Княжева Анисия Александровна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.10.1948

Сын: Княжев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Княжева Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
24.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Княжева Антонина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княжева Антонина Васильевна

Смерть
10.09.1994
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