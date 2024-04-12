Княжев Николай Тихонович
Место рождения
Дата рождения10.12.1922
Дата смерти10.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1922
Рождение ребёнка
14.10.1948
Мать ребёнка: Княжева Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
24.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Княжева Антонина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1994